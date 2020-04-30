خلال 24 ساعة.. ضبط 172 سلاحًا ناريًا و 212 قضية مخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية. أسفرت جهود الحملة، خلال 24 ساعة، في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط 172 قطعة سلاح ناري، بحوزة 148 متهمًا، و212 قضية مخدرات، بحوزة 226 متهمًا، وتنفيذ 78 ألفًا، و893 حكمًا قضائيًا متنوعًا. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.

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