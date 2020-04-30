مصر | فى 24 ساعة.. ضبط 6 قضايا تهريب بتعويضات بلغت مليون جنيه

وجهت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، عدة حملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الـ 24 ساعة الماضية، أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، وذلك على النحو التالى:

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية ضُبط (6) قضايا تهريب أبرزها (بضائع أجنبية الصنع إكسسوارات هواتف محمولة، أدوات منزلية) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فيها (1،612،691 مليون جنيه).

فى مجال الأمن العام، ضبط (20) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائى)، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية ضبط (143) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ (93) حكما قضائيا متنوعا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

وجاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

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اضطلعت أجهزة وزارة الداخلية، بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

قامت بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات ط، وأسفرت جهودها عن ضبط (939) قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الإجتماعية السلبية.

أسفرت جهودها وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، فى مجال متابعتها للأسواق عن ضبط (1012) قضية تموينية متنوعة (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، أسماك، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية).

وأسفرت جهود الإدارة عن ضبط (11024) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

وأسفرت جهودها فى مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة (حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية) عن ضبط (264) قضية متنوعة.

وأسفرت جهودها عن ضبط (170) قضية فى مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهى، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".