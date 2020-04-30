مصر | التقرير المبدئي: لا شبة جنائية حول مصرع ربة منزل دار السلام

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 12:20 مساءً - انت الان تقراء خبر التقرير المبدئي: لا شبة جنائية حول مصرع ربة منزل دار السلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل النيابة العامة، التحقيق في واقعة سقوط "عبير. م"، ربة منزل وتبلغ من العمر 36 عاما، من شرفة منزلها في منطقة دار السلام.

وكشفت التحقيقات الأوليه وتقرير الطبي المبدئي، عن أن الوفاة طبيعية ولا توجد شبهة جنائية حول الواقعة.

كما كشفت التحقيقات في وقت سابق، عن أنه يوم الواقعة تشاجرت مع أحد جيرانها من خلال شرفة منزلها فاختل توازنها مما أدى إلى سقوطها من الطابق السادس ووفاتها في الحال.

وصرحت النيابة، بدفن الجثة وتسليمها لذويها بعد إرسال بيان بالصفة التشريحية للوقوف على ملابسات الحادث والتأكد من عدم وجود شبة جنائية من عدم.

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا من المقدم وسام عطية، رئيس مباحث قسم شرطة دار السلام، مفاده وجود متوفية بأحد الشوارع منطقة أندريا بدائرة القسم.

وانتقل الرائد أحمد مختار معاون أول مباحث دار السلام إلى مكان الواقعة، ووجد جثة سيدة مصابة بكدمات وكسور بمختلف أنحاء الجسم، وتم نقل الجثة إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وبعمل التحريات دلت أن السيدة مال توازنها.

وأمر اللواء أشرف الجندي، مدير الأمن، بتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

بـ26 مليون جنيه.. ضبط 6 أشخاص لإتجارهم في المخدرات والآثار

وفي سياق آخر، تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالاشتراك مع قطاع الأمن الوطني والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، نشاط أحد التشكيلات العصابية الخطرة "من ذوى السوابق الإجرامية" في مجال تصنيع وترويج عقار الترامادول المخدر.

وأمكن رصدهم والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامي وهم 6 أشخاص، إحدى السيدات، لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة.

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وقام التشكيل، بتكوين تشكيلً عصابي فيما بينهم لتصنيع وترويج عقار الترامادول المخدر، حيث يقوم 4 منهم بتجهيز المواد الكيميائية والخامات الأولية والماكينات والأدوات اللازمة لعملية تصنيع ذلك العقار المخدر.

وأعدوا وجهزوا مكانًا عبارة عن "فيلا" بدائرة مركز شرطة أشمون بالمنوفية، وتجهيز كميات من تلك المواد الكيميائية والخامات الأولية المستخدمة في عملية تصنيع المخدر، وكذا كميات من أقراص الترامادول المخدر كمنتج نهائي.

وقام أحدهم بمشاركة السيدة بترويج الأقراص المخدرة بمحافظتى القاهرة والجيزة لحسابهم جميعًا، وقيام الآخر بإعداد الأكلاشيهات اللازمة والمدون عليها بيانات الأقراص المخدرة لتغليفها عقب عملية التصنيع.

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريتى أمن المنوفية والشرقية، تم استهداف عناصر التشكيل بعدة مأموريات أسفرت عن تحقيق الآتى:

استهداف الفيلا "مكان التصنيع" بمأمورية أسفرت عن ضبط اثنين من المتهمين وبصحبتهم 3 أشخاص آخرين وعثر بحوزتهم على الآتى: 90 علبة لعقار الترامادول المخدر بإجمالى (900 قرص)، كمية من أقراص الترامادول الأحمر بلغت حوالى (166400 قرص) بإجمالى وزن (71،300 كيلو جرام)، كمية من أقراص الترامادول الأبيض بلغت حوالى (19140 قرص) بإجمالى وزن (8،200 كيلو جرام).

كما تم ضبط كمية من بودرة الترامادول المخدر وزنت (31 كيلو جرام)، كمية من الأقراص المنشطة بلغت حوالى (26700 قرص) وزنت (10 كيلو جرام)، كمية من بودرة "السيالس" وزنت ( 13،200 كيلو جرام ).

كما تم ضبط (4) مسدسات، (2) بندقية خرطوش عيار 12مم، ( 120) طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة، الماكينات والعدد والأدوات والخامات المستخدمة فى عملية التجهيز والتصنيع والتعبئة والتغليف، (10) تماثيل مختلفة الأحجام، (9) ورقة بردى، جعران، مجموعة من الأوانى الفخارية، يشتبه فى أثريتهم، ومبلغ مالى قدره ( 16600 جنيه)، (14) هاتف محمول، (5) سيارات.

وباستهداف مسكن أحدهم تبين عدم تواجده، وبتفتيش المسكن بحضور زوجته تم ضبط (عدد 266 قرص مخدر مختلف الأنواع، مبلغ مالى، هاتف محمول)، وضبط السيدة وبحوزتها (كمية من الأقراص المخدرة - مبلغ مالى - هاتف محمول).

كما تم ضبط أحد المتهمين حال استقلاله سيارة ملاكى وبرفقته أحد الأشخاص (مسجل شقى خطر– مقيم بالقاهرة) وضبط بحوزتهما (عدد 940 قرص مخدر - فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار - طبنجة صوت - مبلغ مالى - 4 هواتف محمولة).

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامى واتفاقهم مع (مالكى الفيلا "تم ضبطهما أثناء المداهمة") فى تصنيع الأقراص المخدرة وإمدادهم بالأموال لإنتاج ذلك العقار مقابل الحصول على نسبة من الأرباح، وقيام آخر (تم ضبطه أثناء المداهمة) بالمشاركة فى عملية التصنيع، وأقروا بأن المبالغ المالية من حصيلة البيع والأسلحة النارية والذخائر للدفاع عن نشاطهم الإجرامى والقطع الآثرية للاتجار فيها واستخدام السيارات فى عملية النقل والترويج.

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة بحوالي 26.000.000 تقريبًا.

وجاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وتصنيعها وترويجها.