أخبار مصر | وكيل "دينية النواب" يطالب بزيادة البرامج الدينية لمواجهة الإسفاف

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 12:20 مساءً - انت الان تقراء خبر وكيل "دينية النواب" يطالب بزيادة البرامج الدينية لمواجهة الإسفاف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه اللواء شكرى الجندى، وكيل اللجنه الدينيه بمجلس النواب، الحكومة المصريه مُمثلة فى رئيس الوزراء ووزيرى الإعلام والأوقاف بزيادة مساحة البرامج الدينية والثقافية والتوعوية بالتليفزيون المصرى والقنوات الفضائية لمواجهة الدراما والبرامج التى تتسم بالابتذال والإسفاف بالإضافة إلى الفكر المتطرف عبر وسائل السويشال ميديا.

وأضاف "الجندى" في بيان، اليوم الخميس، أن جامعة الأزهر والجامعات المصرية تضم كوكبة من العلماء أصحاب الرؤى والفكر المستنير والاستعانة بهم فى تقديم حلقات دينية أو ثقافية سيكون له أثر فعال على المجتمع وعودة البرامج الهادفة والمتماشية مع تقاليد وعادات الشعب المصرى.

وأوضح وكيل دينية النواب، لابد من إذاعة حفلات القرآن الكريم المسجلة فى السنوات السابقة فى هذا الشهر الكريم قبل صلاتى الخليج 365 والمغرب حتى يشعر المواطن المصرى ويعيش روحانيات الشهر الكريم، مشددًا على وزارة الأوقاف المصرية تكليف خطبائها الأجلاء بإلقاء الدروس الدينية من خلال القنوات الخاصة لهم مع تقييم أدائهم من قبل الوزارة وبذلك يتم توصيل المعلومة الدينية الصحيحه والمعتدلة للمواطنين فى إطار رسمى مسئول.

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وتابع "الجندى" أن الثقافه حياة الشعوب ولابد من أن تقوم وزارة الإعلام بترتيب تقديم حلقات ثقافيه بالتعاون مع وزارة الثقافه؛ لتنوير المجتمع وتثقيفه مع ضرورة تقديم حلقات تتناول السير المحمودة لأولى الفضل والبطولات من أبناء الشعب المصرى والجيش والشرطه والأطباء وكل من يُقدم دور ملموس فى خدمة هذا الوطن.