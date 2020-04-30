أخبار مصر | برلماني يطالب بقرار فوري لتأجيل امتحانات الثانوية العامة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 12:20 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني يطالب بقرار فوري لتأجيل امتحانات الثانوية العامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، وزير التربية والتعليم باتخاذ قرار فوري بتأجيل امتحانات الثانوية العامة لمدة معينة؛ لحين استقرار الأوضاع، ونجاح الدولة في محاصرة فيروس كورونا والقضاء عليه.

وأوضح النائب في طلب إحاطة قدمه، اليوم الخميس، إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مددبولي ووزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، أن التأجيل يأتي في ظل استمرار إجراءات الدولة الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا، خصوصا وأن الطلاب لم يتمكنوا من الانتهاء من كافة المقررات التعليمية.

وأشار "طلعت"، إلى أن حظر التجول ومنع التجمعات ما زال مستمرا، وسط توقعات بتمديده بسبب مخاوف زيادة أعداد المصابين بالفيروس أكثر مما هي عليه الآن، مؤكدًا أن امتحانات الثانوية العامة تتطلب وجود تجمعات سواء في لجان الامتحان أو بعد ذلك في عمليات التصحيح للمدرسين، ووسط هذه الإجراءات قد تكون هناك فرصة في زيادة أعداد المصابين.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن تأجيل الامتحانات ليس فيه أي إشكالية للطلاب، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة بعد ذلك لتنظيم القبول بالجامعات.

وكان قد أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أن رئيس الوزراء أكد ضرورة انعقاد الامتحانات النهائية فى التعليم قبل الجامعى "الثانوية العامة والدبلومات الفنية" وكذلك فى التعليم الجامعى (امتحانات السنوات النهائية) مع إعلان الجدول النهائى يوم 15 مايو 2020 لضمان اكتمال كل خطوات التعقيم والحماية الصحية.

وأضاف وزير التربية والتعليم يظل الموعد كما هو يوم 7 يونيو 2020، وسوف نؤكد تمام الإجراءات يوم 15 مايو، لطمأنة كل أطراف المنظومة بخصوص التعقيم والتأمين.

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وفي سياق أخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الأربعاء، عن خروج 31 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1335.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1712 حالة، من ضمنهم الـ 1335 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 226 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 5268 حالة من ضمنهم 1335 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و380 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.