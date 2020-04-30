أخبار مصر | مقترح برلماني لحماية عمال النظافة من الإصابة بكورونا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 12:20 مساءً - انت الان تقراء خبر مقترح برلماني لحماية عمال النظافة من الإصابة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت الدكتورة مي البطران، عضوة مجلس النواب، باقتراح للدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس موجه إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بشأن ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية عمال النظافة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وقالت النائبة، في بيان اليوم الخميس: إن ذلك من خلال تزويدهم بالأدوات اللازمة للوقاية من العدوى أثناء العمل بالشوارع من قفازات وكمامات ومعقمات، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة من أجل مكافحة خطر الإصابة والعدوى بفيروس كورونا بين المواطنين.

وأضافت أن هذه الإجراءات أوصت بها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية وفي إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة من أجل مكافحة خطر الإصابة والعدوى بفيروس كورونا بين المواطنين.

ولفتت إلى أن عمال النظافة هم الأكثر عُرضة للإصابة والعدوى بفيروس كورونا، نتيجة عملهم في الشارع والاختلاط بالقمامة والرذاذ والمواد الكيميائية.

وتابعت أنه لا بد من تزويدهم بالأدوات اللازمة للوقاية من العدوى أثناء العمل بالشوارع من (قفازات – كمامات – مُعقمات ومُطهرات)، بالإضافة إلى توعيتهم بالإرشادات والنصائح الصادرة من قبل منظمة الصحة العالمية لعمال النظافة خلال ممارستهم عملهم وفي بيوتهم ومع أسرهم.

وطالبت بوضع خطة للتخلص الآمن من النفايات والمخلفات الطبية المستخدمة للوقاية فيروس كورونا المستجد، حيث قد يتسبب عدم التخلص الآمن من هذه النفايات في كارثة صحية أكبر من خلال نشر الفيروس عبر هذه المخلفات وتدشين حملة إعلامية لتوعية الناس بكيفية التخلص من النفايات المستخدمة بطريقة آمنة.

خروح 21 مصابا بكورونا من مستشفيات العزل

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الأربعاء، خروج 31 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1335.

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وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1712 حالة، من ضمنهم الـ 1335 متعافيًا.

تسجيل 226 إصابة بكورونا ووفاة 21 حالة

وأضاف أنه تم تسجيل 226 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.

وقال: متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

إجمالي المصابين بكورونا 1335 والوفيات 380 حالة

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 5268 حالة من ضمنهم 1335 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و380 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.