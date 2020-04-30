شكرا لقرائتكم خبر عن المدن الجامعية بالغردقة تستقبل 157 مصريًا عائدًا من السعودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، تسكين 157 مصريًا من العالقين العائدين من ميناء ضبا السعودي في المدن الجامعية بفرع الجامعة بالغردقة، لقضاء 14 يومًا في الحجر الصحي، وفقاً للخطة الشاملة للدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال «غرباوي» في تصريحات صحفية، الخميس، إن المدن الجامعية بفرع الغردقة استقبلت المصريين العائدين لأرض الوطن بعد تجهيزها لاستغلالها كعزل صحى ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشى الوباء، مشيرًا إلى أن الجامعة جهزت ٨٩ غرفة بطاقة ١٧٨ سريرًا بالمدن الجامعية بالغردقة.

وأشار إلى أن الجامعة بادرت منذ ظهور أول حالة إصابة بدعم مستشفى العزل بإسنا بفريق طبى للمشاركة في مواجهة الفيروس، ثم أرسلت فريقًا آخر قبل أيام، إلى جانب تجهيز المدن الجامعية بقنا، لاستخدامها في حالة الاحتياج لها، مشيرًا إلى أنه تم تعقيم وتطهير المدينة الجامعية بقنا والغردقة، وكذلك تعقيم مختلف منشآت الجامعة وتصميم بوابات تعقيم لاستخدامها بمختلف كليات الجامعة، إلى جانب الإجراءات المتبعة بالمستشفيات الجامعية لمنع نقل العدوى.