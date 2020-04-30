شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادًا للامتحانات.. تعقيم 1881 مبنى ومنشأة تعليمية في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء أسامه القاضي، محافظ المنيا، الخميس، رؤساء المراكز والمدن باستمرار أعمال تطهير وتعقيم جميع المؤسسات والمنشآت التعليمية والحكومية والخاصة والدينية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك بالتوازي مع تنفيذ حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وكذلك تنفيذ حملات النظافة العامة في المدن والقرى.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب المحافظ، والعقيد وفقي سعد، المستشار العسكري للمحافظة، حيث راجع المحافظ خلال الاجتماع عددا من التوجيهات والتكليفات لرؤساء المراكز والمدن.

وأكد محمد عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم، تعقيم جميع لجان الامتحانات، حيث تم تعقيم 1881 مبنى ومنشأة تعليمية، وتم إغلاقها لحين بدء الامتحانات وجاري التنسيق مع المديريات الخدمية لإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالامتحانات، لافتا إلى أن عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام يبلغ 36716 طالبا موزعين على 133 لجنة عامة.

من جهته، أعلن دكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، أنه تم تحرير 1492 محضرا في مجال متابعة المخابز البلدية خلال شهر مارس، وتحرير 677 محضرا في مجال متابعة الأسعار بالأسواق.

وأضاف «يوسف»، خلال استعراض محور التموين بالمجلس التنفيذي، أنه يوجد بالمحافظة 3050 مخبزا تعمل بكامل طاقتها بإجمالي حصة يومية من الدقيق البلدي تبلغ 1600 طن يومي، مؤكدا استقرار جميع الأرصدة التموينية بالمحافظة.

ووجه المحافظ، مديرية التموين ورؤساء المراكز باستمرار الحملات المكثفة لضبط الأسواق، والتصدي بكل حزم لكافة محاولات التلاعب بالأسعار أو الاحتكار أو أي مظاهر لاستغلال المواطنين، ومنع أي محاولات للتجار لرفع الأسعار خاصة السلع الأساسية، والمتابعة المستمرة لتوفير السلع الغذائية الأساسية بكميات مناسبة، كما وجه إدارة المرور بالتنسيق مع الوحدات المحلية في ضبط الحركة المرورية وعدم التزاحم بالشوارع والطرق، مشددا على رؤساء المراكز والمدن، بالمتابعة المستمرة والدقيقة لجميع الخدمات المقدمة للمواطنين بهدف الارتقاء بجودتها.

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فيما أكد الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، على سلامة جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد، من خلال الالتزام بتطبيق كافة التعليمات الصادرة من وزارة الصحة والسكان في هذا الشأن.

اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة المنيا

اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة المنيا

اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة المنيا