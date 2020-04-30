شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي 10 مرضى من «كورونا» في المنيا.. وتحويل 5 لـ«عزل لمدينة الجامعية بأسيوط» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مستشفى العزل في مركز ملوي جنوب المنيا تعافي 10 مصابين من فيروس كورونا المستجد، بينهم 8 من محافظتي الفيوم وبني سويف، وخروجهم من المستشفى إلى لمنازلهم.

وجرى تحويل 5 آخرين إلى العزل في المدينة الطلابية بجامعة أسيوط لاستكمال العلاج.

وأكد مسؤولون بالمستشفى أنه يجري علاج 123 مصابا من محافظات الفيوم وبني سويف والمنيا، بينهم 5 حالات داخل قسم الرعاية، و118 مصابا داخل غرف العزل.