شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي 10 مرضى من «كورونا» في المنيا.. وتحويل 5 لـ«عزل لمدينة الجامعية بأسيوط» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت مستشفى العزل في مركز ملوي جنوب المنيا تعافي 10 مصابين من فيروس كورونا المستجد، بينهم 8 من محافظتي الفيوم وبني سويف، وخروجهم من المستشفى إلى لمنازلهم.
وجرى تحويل 5 آخرين إلى العزل في المدينة الطلابية بجامعة أسيوط لاستكمال العلاج.
وأكد مسؤولون بالمستشفى أنه يجري علاج 123 مصابا من محافظات الفيوم وبني سويف والمنيا، بينهم 5 حالات داخل قسم الرعاية، و118 مصابا داخل غرف العزل.
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