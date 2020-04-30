شكرا لقرائتكم خبر عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الشؤون الصحية في شمال سيناء تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور طارق محمد، وكيل وزارة الصحة، إنه مستشفى بئر العبد المركزي للعزل استقبل حالة مشتبه في إصابتها بالفيروس، وتبين إيجابية تحليل عينة المصاب.

وأوضح وكيل الوزارة أن الحالة المسجلة هي أول حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في شمال سيناء، وهي حاليًا بقسم العزل بمستشفي بئر العبد المركزي تتلقي العلاج اللازم.

وأضاف أن فرق الترصد عمل تقصي وبائي وأعمال تطهير لمنزل الحالة، بجانب تنفيذ الإجراءات الطبية لمتابعة المخالطين لها.

وتهيب مديرية الصحة والسكان بشمال سيناء بالمواطنين اتباع الإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل الدولة للوقاية من الإصابة بالفيروس.

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