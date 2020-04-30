شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور 5 إصابات جديدة بـ«كورونا» في الشرقية.. وعزل 165 من المخالطين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ظهرت 5 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في مركز ومدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، منها حالتان بالمدينة، وحالتان في قريتي سلمنت والسعدية التابعتين للوحدة المحلية بأنشاص الرمل، وحالة بقرية كفر القديم التابعة للوحدة المحلية بكفر إبراهيم بدائرة المركز، وتم نقلهم إلى مستشفى العزل لتلقي العلاج اللازم.

ودفعت مديرية الشؤون الصحية بالشرقية بفريق من الطب الوقائي إلى المناطق التي يقيم بها المصابين الجدد لعمل ترصد وبائي للمخالطين بها، ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار العدوى.

وقامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس، بالتعاون مع الفريق الطبي الوقائي، باتخاذ الإجراءات اللازمة لعزل 14 منزلا بقريتي سلمنت والسعدية التابعتين للوحدة المحلية بأنشاص الرمل، وتضم 46 أسرة بإجمالي 140 فردا من المخالطين.

وتم عزل 3 منازل بمدينة بلبيس، وتضم 5 أسر بإجمالي 22 فردًا، بالإضافة إلى عزل منزل بقرية كفر القديم، يضم أسرة مكونة من 3 أفراد، وذلك كإجراء احترازي لمدة 14 يومًا.