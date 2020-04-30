شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور 6 مدعوين فقط.. البابا تواضروس يسمح بإقامة صلوات سر الزيجة في الكنائس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أقرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ضوابط جديدة بخصوص إقامة صلوات سر الزيجة أو ما يعرف بالأكاليل، وحددت عدد الحضور من الشعب والكنيسة بشكل استثنائي، تزامنا مع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».
وقرر البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الخميس، إقامة صلوات الأكاليل في الكنائس أو البيوت بشرط السماح بحضور 6 أشخاص فقط من أسرتي الزوجين والأب الكاهن الموجود في الكنيسة، إضافة إلى شماس فقط، وذلك بشكل استثنائي بسبب الوباء العالمي ولمنع التجمعات مع مراعاة الإجراءات الصحية والتدابير الوقائية اثناء إقامة الصلوات حفاظا على الأرواح.
وتكثر إقامة صلوات سر الزيجة خلال فترة الخمسين المقدسة التي تأتي عقب الصوم الكبير الذي استمر لمدة 55 يوما ويتبعه صوم الرسل والذي يستمر نحو شهر.
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