شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي 7 مرضى من «كورونا» بـ«عزل أبوقير».. وارتفاع المحولين لـ«النقاهة» إلى 191 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد محسن، مدير مستشفى العزل في المدينة الشبابية بأبو قير شرق الإسكندرية تعافي 7 مصابين جدد من فيروس كورونا المستجد، وخروجهم من العزل بعد تماثلهم للشفاء وتلقى العلاج اللازم.

وقال «محسن» لـ«المصري اليوم» إن اجمالى الحالات التي تم خروجها من مستشفى العزل بلغ 132 حالة، وتم إجراء مسحات طبية لهم للتأكد من سلبية النتائج قبل خروجهم للتأكد من تمام تعافيهم.

وأوضح أنه تم استقبال عدد من المصابين من مستشفي عزل العجمى المركزى من أصحاب الحالات البسيطة التي لا تحتاج إلى رعاية طبية عالية أو أجهزة تنفس صناعي والمخالطين لهم لقضاء فترة نقاهة.

ولفت إلى تحويل المدينة الشبابية في الإسكندرية بالكامل إلى مقر حجر صحى لمصابى فيروس كورونا من أصحاب الحالات البسيطة ومن تتطلب حالتهم الصحية فترة نقاهه فقط وليست رعاية طبية كاملة وكذا المخالطين لهم واستقبال أي حالات جديدة خلال الفترة المقبلة.

في السياق، أعلنت الدكتورة ميرفت السيد، مدير عام مستشفى العجمى المركزى للعزل، ارتفاع عدد الحالات المحولة إلى فترة النقاهة بمستشفى العزل الجديد في مقر المدينة الشبابية بأبو قير إلى 191 حالة منذ تنفيذ المستشفى وحتى الآن.

وأوضحت «ميرفت» في تصريحات لـ«المصرى اليوم» أن الحالات المحولة إلى مستشفى عزل أبو قير تعافوا بشكل كبير جداً من الإصابة وحالتهم الصحية مستقرة ويتطلبون فترة نقاهة بسيطة، لذلك يتم تحويلهم إلى مستشفى العزل الجديد على أن يتم إخلاء الأسرة لمصابين جدد تتطلب حالتهم رعاية طبية كبيرة وأجهزة تنفس صناعى.

Advertisements