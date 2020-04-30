شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد رفع المخلفات والنظافة في الطالبية والعمرانية والهرم وبولاق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مجهودات رفع المخلفات والقمامة والتجريد للوقوف على الأعمال وحالة الشوارع ومدى التزام شركات الجمع برفع المخلفات على مدار اليوم قبل وبعد الافطار وذلك بأحياء الهرم والعمرانية والطالبية وبولاق الدكرور.

وأشار «راشد»، في تصريح له، الخميس، إلى أنه تلقى عددا من شكاوى المواطنين بشأن التأخر في رفع المخلفات بشارع ترسا خاصة عقب الإفطار ما يسيء للمظهر العام للشارع، موجها بالتشديد على الشركات المسئولة عن القطاع بتكثيف أعمال رفع المخلفات على مدار اليوم ومتابعة دورية لحالة الشارع.

وشدد المحافظ على رئيس حي الطالبية ورئيس هيئة النظافة بعدم السماح بوجود أي مخلفات بنهر الشارع مجددا، كما تفقد أعمال تطوير ترعة المريوطية في ضوء المتابعة الدورية لنسب إنجاز المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة.

وتفقد «راشد» منفذ بيع الخضراوات والفاكهة بأسعار مخفضة التابع لحي الطالبية وذلك للوقوف على توافر السلع للمواطنين.

وحرص المحافظ على متابعة مجهودات رفع المخلفات بشوارع العشرين والملكة وترعة عبدالعال، موجها بتكثيف حملات ضبط السيارات التي تلقي بمخلفات الرتش بنهر الطريق.

رافق محافظ الجيزة خلال جولته اللواء علاء بدران، السكرتير العام، واللواء تامر أبوالنجا، رئيس مدينة الجيزة، وشفيق جلال، رئيس هيئة النظافة، وأيمن عتريس، رئيس جهاز التفتيش.

Advertisements