شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية (نص كامل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، رقم رقم ١٥٣ لسنة ۲۰۲۰ بتخصيص قطعتي أرض بمساحات مختلفة بناحيتي محافظتي أسوان والفيوم لاستخدامهما كمنفعة عامة لإقامة جبانات للمسلمين. وأصدر الرئيس القرار الجمهوري رقم ١٥٤ لسنة ٢٠٢٠ بتخصيص مساحة ٢٠.٤ فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز جهينة بمحافظة سوهاج لاستخدامها في إقامة مدفن صحي للمخلفات الصلبة«باي باص». وأصدر الرئيس القرار الجمهوري رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٢٠ بإعادة تخصيص مساحات مختلفة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية المركز السياحى بأبوالمخادج بجهة جنوب الغردقة محافظة البحر الأحمر، وذلك نقلا من الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية. وأصدر الرئيس القرار الجمهوري رقم ١٥٦ لسنة ۲۰۲۰ بإعادة تخصيص مساحة ٢٠.٠٢ فدان تقریبا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية مركر الحرجة محافظة الوادي الجديد، لاستخدامها في إقامة محطة بحثية. Advertisements الوضع في مصر

اصابات 5,268

تعافي 1,335

وفيات 380

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