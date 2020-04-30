شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي: انتهاء الفصل الدراسي الثاني بنظام التعليم عن بعد اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، باستكمال المناهج الدراسية بنظام التعليم عن بعد حتى الخميس 30 أبريل 2020 أو لحين انتهاء الفصل الدراسي الثاني طبقا لطبيعة الدراسة بالبرامج الدراسية والكليات المختلفة، وبالنسبة للدراسة بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة تحتسب الفترة التي استكملت فيها الدراسة بهده الكيفية من بين الساعات أو النقاط النعتمدة التي استوفاها الطالب.

ونصت المادىة الثانية من القرار على أن يلغى إجراء الامتحانات التحريرية والشفوية التي كان من المزمع عقدها في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019 - 2020، وتستبهد الدرجات التي كانت مقررة لها من المجموع الكلي للدرجات في كل السنوات الدراسية (المجموع التراكمي)، وتستبدل تلك الامتحانات إما بإعداد رسائل بحثية مقبولة في المقررات التي كانت تدرس في هذا الفصل، أو عقد اختبارات إلكترونية للمقررات التي كانت تدرس في هذا الفصل بالنسبة للكليات.

وفي حالة عدم قبول الرسائل البحثية تتولى مجالس الجامعات وضع القواعد المنظمة لمعالجة تلك الحالة، على أن تتضمن تلك القواعد منح الطالب فرصة أخرى بذات الوسيلة، وإذا لم تقبل منه للمرة الثانية يعد الطالب راسبًا في ذلك المقرر الدراسي.

وفي حالة عدم اجتياز الطالب للاختبار الإلكتروني المنصوص عليه، تتولى مجالس الجامعات وضع القواعد المنظمة لمعالجة تلك الحالة على أن تتضمن منح الطالب فرصة أخرى بذات الوسيلة، وإذا لم يجتز الطالب الاختبار الإلكتروني للمرة الثانية يعتبر راسبا في ذلك المقرر الدراسي.

ونص القرار على أن أحكام مواده من الثانية وحتى السابعة لا تسري على طلاب الفرق الدراسة النهائية بجميع الكليات وطلاب الدراسات العليا، وتطبق في شأنهم أحكام أخرى.

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