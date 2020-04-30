تفويض شعبى فى وجه الإرهاب واتفاقيات ملغاة.. ماذا يحدث داخل ليبيا؟.. فيديو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطورات هامة شهدتها الساحة الليبية في الساعات الأخيرة بإعلان القائد العام للجيش الليبى المشير خليفة حفتر إسقاط الاتفاق السياسى، واتهامه لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج باستدعاء أطراف خارجية ممثلة في النظام التركي لدعم الميليشيات المسلحة فى طرابلس. Advertisements ومع استمرار الانتهاكات التى تمارسها حكومة الوفاق بدعم عسكريين أتراك وتجاهل المجتمع الدولى والأمم المتحدة للجرائم التى ترتكبها الوفاق بدعم أنقرة، اتخذ قائد الجيش الليبى المشير خليفة حفتر عدة قرارات بسبب الغزو التركى للأراضى الليبية.

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