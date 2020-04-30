شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى تعلن: اختبارات إلكترونية بالجامعات العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمب والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمتابعة تنفيذ مشروع التحول الرقمي للجامعات.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار بحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالى أن الاتجاه نحو التحول الرقمي للتعليم بدأ منذ أكثر من عام ونصف وتم البدء في تطبيقه في اختبارات القطاع الصحي والذي شهد نجاحا كبيرا، مشيرا إلى سعى الوزارة لتفعيل منظومة التعليم عن بعد داخل جميع الجامعات والمعاهد المصرية، والتي ستعمل على تقليل الازدحام فى الطرق، وكذا تقليل التلوث البيئي، بالإضافة إلى أن التواصل الإلكترونى بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب سيكون أفضل من التوجه إلى الجامعات.

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى نجاح منظومة التعليم عن بعد خلال العام الحالى على الرغم من أن هذه تعد التجربة الأولى التى يتم تفعيل فيها منظومة التعليم الإلكترونى على مستوى جميع الجامعات والمعاهد المصرية، مؤكدا على أهمية الجامعة الذكية والتى ستعد جامعة متكاملة من جميع النواحى التعليمية والتطبيقية.

ومن جانبه، أكد الدكتور عمرو طلعت على أهمية تسريع وتيرة تنفيذ التعلم الرقمى فى الجامعات والاستفادة من توقف الدراسة داخل الجامعات ليتحول التعلم التقليدى إلى التعلم عن بعد، والذى سيساهم فى اعتياد الطلاب على هذا النوع من الدراسة، مشيرا إلى أن التعلم الإلكترونى وجد تفاعلا كبيرا بين الطلاب.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن الفترة الحالية تشهد تعاون مكثف وتواصل مستمر بين وزارتى التعليم العالى والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل دعم اليات التعلم عن بعد والاستفادة من الفرص التي تتيحها التكنولوجيا لتيسير العملية التعليمية للطلاب؛ مشيرا إلى أن المشروع المشترك بين الوزارتين لم يكن وليد اللحظة، بل إنه يتم تنفيذه فى السنوات الأخيرة بناءا على تكليفات من رئيس الجمهورية، وذلك فى ظل اهتمام القيادة السياسية بأهمية التحول الرقمى للتعليم.

و تناول الاجتماع أهمية الإسراع من إتمام البنية التحتية التكنولوجية داخل جميع الجامعات، حتى تكون الجامعات مستعدة للاختبارات الإلكترونية مع بداية العام الدراسى القادم، كما تم مناقشة احتياجات الجامعات من زيادة سرعات الإنترنت وإتمام تزويد الجامعات التى تحتاج إلى كابلات فايبر تعمل بكفاءة عالية.

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كما تطرق الاجتماع إلى التعاون المشترك والذى أثمر عن انشاء 6 مجمعات للابداع التكنولوجى تضم فروع لمعاهد التدريب التابعة لوزارة الاتصالات وذلك داخل جامعات إقليمية فى المنصورة، والمنوفية، والمنيا، وسوهاج، وأسوان، وجنوب الوادى (قنا).

شهد الاجتماع حضور كلاً من الدكتور حسام عبد الغفار أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ورئيس اللجنة المشتركة للاختبارات الإلكترونية، والدكتور محمد الطيب مساعد الوزير للشئون الفنية والتخطيط الاستراتيجى والمتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور هشام فاروق مساعد وزير التعليم العالى للتحول الرقمى، والدكتور إبراهيم معوض مدير مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات، والمهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمى والميكنة، والمهندس رأفت هندى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية التحتية ورئيس قطاع الاتصالات والبنية الأساسية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من السادة المسئولين بكلا الوزارتين.











