شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. وزير التعليم العالى يجرى تجربة حية لأول وحدة تعقيم بالعربية للتصنيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، على اجراء أول تجربة حية بوحدة التعقيم والكشف الحرارى، والمصنعة بالهيئة العربية للتصنيع.

حيث مر وزير التعليم العالى، بوحدة كشف الحرارة، ثم قام بالمرور بمرحلة التعقيم والتطهير.

وتتكون وحدة التعقيم من كاشف للحرارة، لقياس المارين من خلاله بحيث يمكن التنبؤ بدرجة الحرارة، وذلك لارتباطها بأعراض فيروس كورونا، كما يمر المواطنين، بمرحلة أخرى وهى التعقيم والتطهير الخارجًى، عبر رشاش من المواد المطهرة وضع أعلى المرحلة الثانية من وحدات التعقيم.

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وتتكون وحدة التعقيم والكشف الحرارى المنتجة بالهيئة العربية للتصنيع، من مدخلين مدخل دخول وخروج، ومزودة بكاميرات مراقبة لمتابعة كيفية مرور الحالة من خلالها.

ويعلن الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، اليوم الاربعاء، عّن إنتاج وحدات التعقيم والكشف الحرارى، بالاضافة لغرف العزل بالمستشفيات.