شكرا لقرائتكم خبر عن أول صور وفيديو لوحدات التعقيم والكشف الحرارى المنتجة بالعربية للتصنيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ينشر " الخليج 365" أول صور وفيديوهات لوحدات التعقيم والكشف الحرارى، والتى تم تصنيعها بشركات ومصانع الهيئة العربية للتصنيع.

وتتكون وحدة التعقيم من كاشف للحرارة، لقياس المارين من خلاله بحيث يمكن التنبؤ بدرجة الحرارة، وذلك لارتباطها بأعراض فيروس كورونا، كما يمر المواطنين، بمرحلة أخرى وهى التعقيم والتطهير الخارجًى، عبر رشاش من المواد المطهرة وضع أعلى المرحلة الثانية من وحدات التعقيم.

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وتتكون وحدة التعقيم والكشف الحرارى المنتجة بالهيئة العربية للتصنيع، من مدخلين مدخل دخول وخروج، ومزودة بكاميرات مراقبة لمتابعة كيفية مرور الحالة من خلالها.

ويعلن الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، اليوم الاربعاء، عّن انتاج وحدات التعقيم والكشف الحرارى، بالاضافة لغرف العزل بالمستشفيات.