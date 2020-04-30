السيسى يقرر تخصيص أراضٍ لإقامة مشروعات بسوهاج والبحر الأحمر والوادى الجديد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، عدداً من القرارات بتخصيص أراضٍ لإقامة عدد من المشروعات بالمحافظات. وأصدر الرئيس السيسى، القرار رقم 153 لسنة 2020 بتخصيص قطعتي أرض بمساحات مختلفة بناحيتي محافظتي أسوان والفيوم لاستخدامها كمنفعة عامة لإقامة جبانات للمسلمين. وأصدر الرئيس السيسى، القرار رقم 154 لسنة 2020 بتخصيص مساحة 20 فدانا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز جهينة بمحافظة سوهاج، لاستخدامها في إقامة مدفن صحي للمخلفات الصلبة (باي باص). كما أصدر الرئيس القرار رقم 155 لسنة 2020 بإعادة تخصيص مساحات مختلفة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية المركز السياحي بأبو المخادج بجهة جنوب الغردقة محافظة البحر الأحمر، وذلك نقلاً من الأراضى المخصصة للأنشطة السياحية. Advertisements وأصدر الرئيس السيسى القرار رقم 156 لسنة 2020 بإعادة تخصيص 20 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية مركز الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، لاستخدامها في إقامة محطة بحثية. نشرت القرارات في الجريدة الرسمية.

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