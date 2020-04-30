شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الصف الثانى الثانوى: سيستم الامتحان الإلكترونى يعمل بكفاءة دون أعطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طلاب بالصف الثانى الثانى الثانوى دخولهم على سيستم الامتحان الإلكترونى بشكل سريع ودون حدوث أعطال، موضحين أن منصة الامتحان الإلكترونى فى مادة اللغة العربية تعمل بكفاءة دون أى مشكلات تنقنية.

فيما طالب بعض الطلاب الإجابة على بعض الأسئلة ومعانى الكلمات داخل الامتحان مثل مضاد "نعمة"، كما قام بعض الطلبة بنشر أجزاء من أسئلة الامتحان على جروبات الفيس بوك لطلاب المرحلة الثانوية، مطالبين بسرعة الإجابات، كما تبادل بعضهم الإجابات.

وكان طلاب الصف الثانى الثانوى العام، بدأوا صباح اليوم امتحان امتحان نهاية الفصل الدراسى الثانى فى مادة اللغة العربية إلكترونيا على التابلت من المنازل، موزعين على مجموعتين.

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وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه تم تقسيم طلاب المحافظات إلي مجموعتين، حيث تؤدي المجموعة الأولى الامتحان في الفترة بين الساعة 9 صباحا حتى 12 ظهراً، والمجموعة الثانية في الفترة بين الساعة 12 ظهراً حتى 3 عصراً، مع العلم أنه يمكن أداء الامتحان من جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو الشريحة، ويمكن للطالب بدء الامتحان في أي وقت خلال الفترة الزمنية المحددة للمحافظة.

وأوضحت الوزارة: الفترات الزمنية المحددة لأداء الاختبار حسب المحافظة: المجموعة الأولى - الفترة ما بين الساعة 9 صباحا حتى 12 ظهراً وتشمل: محافظات" القاهرة والجيزة والإسكندرية وأسيوط وكفر الشيخ وقنا والفيوم ودمياط والإسماعيلية وأسوان وبورسعيد وشمال سيناء والوادي الجديد وجنوب سيناء.

أما بالنسبة للمجموعة الثانية - الفترة ما بين الساعة 12 ظهراً حتى 3 عصراً، تشمل محافظات" الشرقية والدقهلية والقليوبية والغربية والمنوفية والبحيرة والمنيا وسوهاج وبني سويف والأقصر والسويس والبحر الأحمر ومطروح".