إنفو جراف.. معلومة طبية رمضانية.. فوائد السلمون على الإفطار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365” في سلسلة معلومة طبية في رمضان، فائدة تناول سمك السلمون على الإفطار وفقا لموقع healthline هي كالتالى : 1ـ يقوى المناعة ويحارب الفيروسات. Advertisements 2ـ ينشط الذاكرة ويساعد على التركيز. 3ـ يطرد السموم والجراثيم من الجسم

السلمون

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