شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى: محنة كورونا تتحول لمنحة فى اعتماد الصناعات الوطنية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، أن بروتوكول التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، يعتمد على الاستفادة من إمكانيات الهيئة لطلبة كليات الهندسة والجامعات التكنولوجية، وذلك لتدريب الطلاب، وتحويل أفكارهم لمنتج يمكن الإستفادة منه فى الوطن، وذلك عبر إمكانيات الهيئة وقدراتها الهائلة، التى يمكن استغلالها بشكل أكبر وفى عدة مجالات تعاون.
وأضاف وزير التعليم العالى، خلال مؤتمر صحفى، على هامش زيارته للهيئة العربية للتصنيع، أن وجود أزمة كورنا، ربما تكون محنة تؤدى بنا إلى منحة، بحيث يتم اللجوء أكثر للصناعات الوطنية، والاعتماد الذاتى على قدرات وشركات الهيئات والمؤسسات الوطنية.
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