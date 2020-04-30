شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الهجرة تطلق العدد السادس عشر من مجلة "مصر معاك" للمصريين بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عددها السادس عشر من مجلة "مصر معاك"، والتي تعدُّ أداة إلكترونية جديدة ضمن أدوات الوزارة للتواصل مع المصريين بالخارج، لنقل ما يحدث على أرض الوطن واستعراض جهود الوزارة على نحو شهري.

وفي هذا العدد، تناولت وزارة الهجرة موضوعات، كيف تفوقت مصر في إدارة أزمة انتشار فيروس كورونا العالمية، وعن تضافر الجهود بين وزارة الهجرة والوزارات الأخرى المعنية لإعادة المصريين العالقين في الخارج -إثر توقف حركة الطيران- إلى أرض الوطن، وذلك في ضوء اللجنة المُشكلة برئاسة السيد رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي.

وفي نفس السياق، تناول العدد أيضًا عن شهامة المصريين بالخارج في مساندة أشقائهم العالقين حول العالم في إطار ثمار مبادرة "خلينا سند لبعض" التي أطلقتها الوزارة، فضلاً عن مشاركة مصر بمختلف مؤسساتها في مد يد العون في ظل هذه الأزمة.

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كما احتفت الوزارة في هذا العدد بالذكرى الـ 38 لتحرير سيناء الغالية، وتوجيه التحية والتقدير لكل أبناء مصر شهداء القوات المسلحة والشرطة الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل استعادة كل شبر منها وتحقيق السلام.

وأعربت الوزارة عن ترحيبها بتلقي مقترحات ومشاركات المواطنين بالخارج للنشر في صفحات المجلة حتى تكون صوتًا للجاليات المصرية المغتربة.

لقراءة المجلة، اضغط على الرابط التالي:

https://bit.ly/2yb41Ne