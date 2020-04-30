شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: تعديل فى إجراءات صرف معاشات شهر مايو بمناسبة عيد العمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت نفين القباج، وزير التضامن الاجتماعى، إجراء تعديل على الخطة الخاصة بصرف معاشات شهر مايو، تماشيا مع ما تقرر من اعتبار يوم السبت 2 من مايو إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال، بحيث يكون أول يوم لصرف المعاشات من مكاتب البريد ومنافذ الهيئة القومية للتامينات فى يوم الأحد 3 مايو، وذلك فى إطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات وضمان سلامتهم، وبالتالى تكون جميع المعاشات متاحة للصرف من البطاقات الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى من الصرافات الآلية "ATM" اعتباراً من صباح غدا الأول من مايو بدون حد أقصى.

وأكدت نيفين القباج، أنه تماشيا مع خطة الدولة لمواجهة تحدى فيروس كورونا، اتخذت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى العديد من الإجراءات الاستباقية استعدادا لصرف معاشات شهر مايو 2020، بما يضمن سلامة المواطنين أثناء الصرف من داخل المنافذ ومكاتب البريد، حيث تم وضع آلية لتقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة من شهر مايو، لتصبح على النحو التالى أصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف سيقومون بالصرف من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد خلال أيام الأحد والاثنين الموافق (3-4) من شهر مايو وفئة من يبلغ معاشه أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف فسيقومون بالصرف أيام "الثلاثاء والاربعاء" الموافق (5-6) من شهر مايو

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أما أصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيه حتى 3000 جنيها ويبلغ عددهم 1 مليون قائم بالصرف فسيقومون بالصرف يومى الخميس والسبت (7- 9) مايو وفئة من يزيد معاشهم عن 3000 جنيه ومن يتخلف عن الصرف خلال الأيام المحددة له يقومون بصرف معاشاتهم بداية من يوم الأحد الموافق 10 مايو.

ويتم صرف المعاشات المحولة على البنوك لأصحاب المعاشات والمستفدين عنهم والبالغ عددهم ما يزيد عن 1.684 مليون حالة بقيمة إجمالية تقارب 4.5 مليار جنيه اعتباراً من اول يوم عمل بالبنوك وهو يوم الأحد 3 مايو.