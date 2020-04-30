شكرا لقرائتكم خبر عن أول فيديو لغرف العزل الصحي لمرضى كورونا المنتجة بـ"العربية للتصنيع" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أول صور وفيديوهات لوحدات العزل الصحى لمرضى فيروس كورونا بالمستشفيات، والتى تم تصنيعها بشركات ومصانع الهيئة العربية للتصنيع.
وتتكون وحدة العزل الصحى من غرفة تم عزلها ذاتيا، حول سرير المريض، والذى قد يلجأ الطاقم الطبى لعزله عّن باقى المصابين، كما تم تزويد الغرفة بكاميرات للمراقبة، بالإضافة إلى حامل لمواد التعقيم والتطهير الضرورية.
يذكر أن العربية للتصنيع ستقوم أيضا بإنتاج وتصنيع، وحدة التعقيم والكشف الحرارى، والتى تتكون من كاشف للحرارة، لقياس المارين من خلاله بحيث يمكن التنبؤ بدرجة الحرارة، وذلك لارتباطها بأعراض فيروس كورونا، كما يمر المواطنين، بمرحلة أخرى وهى التعقيم والتطهير الخارجًى، عبر رشاش من المواد المطهرة وضع أعلى المرحلة الثانية من وحدات التعقيم.
وتتكون وحدة التعقيم والكشف الحرارى المنتجة بالهيئة العربية للتصنيع، من مدخلين مدخل دخول وخروج، ومزودة بكاميرات مراقبة لمتابعة كيفية مرور الحالة من خلالها.
ويعلن الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، اليوم الاربعاء، عّن انتاج وحدات التعقيم والكشف الحرارى، بالاضافة لغرف العزل بالمستشفيات.
كانت هذه تفاصيل خبر أول فيديو لغرف العزل الصحي لمرضى كورونا المنتجة بـ"العربية للتصنيع" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.