شكرا لقرائتكم خبر عن أول فيديو لغرف العزل الصحي لمرضى كورونا المنتجة بـ"العربية للتصنيع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أول صور وفيديوهات لوحدات العزل الصحى لمرضى فيروس كورونا بالمستشفيات، والتى تم تصنيعها بشركات ومصانع الهيئة العربية للتصنيع.

وتتكون وحدة العزل الصحى من غرفة تم عزلها ذاتيا، حول سرير المريض، والذى قد يلجأ الطاقم الطبى لعزله عّن باقى المصابين، كما تم تزويد الغرفة بكاميرات للمراقبة، بالإضافة إلى حامل لمواد التعقيم والتطهير الضرورية.

Advertisements

يذكر أن العربية للتصنيع ستقوم أيضا بإنتاج وتصنيع، وحدة التعقيم والكشف الحرارى، والتى تتكون من كاشف للحرارة، لقياس المارين من خلاله بحيث يمكن التنبؤ بدرجة الحرارة، وذلك لارتباطها بأعراض فيروس كورونا، كما يمر المواطنين، بمرحلة أخرى وهى التعقيم والتطهير الخارجًى، عبر رشاش من المواد المطهرة وضع أعلى المرحلة الثانية من وحدات التعقيم.

وتتكون وحدة التعقيم والكشف الحرارى المنتجة بالهيئة العربية للتصنيع، من مدخلين مدخل دخول وخروج، ومزودة بكاميرات مراقبة لمتابعة كيفية مرور الحالة من خلالها.

ويعلن الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، اليوم الاربعاء، عّن انتاج وحدات التعقيم والكشف الحرارى، بالاضافة لغرف العزل بالمستشفيات.