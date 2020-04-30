شكرا لقرائتكم خبر عن "مياه"سوهاج: بوابة تعقيم إلكترونية لتعقيم العاملين بالشركة للوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المهندس محمد بدرى محمد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، عن أن الشركة قامت بتصنيع أول بوابة تعقيم الكترونية تعمل على تعقيم جميع المترددين على الشركة والعاملين بها، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف رئيس شركة مياه سوهاج، أن الجهاز يعمل آلياً لتعقيم جميع الأجسام التي تعبر خلاله، حيث تتم عملية التعقيم لجميع أنحاء الجسم من خلال رشاشات من جميع الاتجاهات بداية من الرأس حتى القدمين، ويتم استخدام المعقمات التي ليس لها آثار جانبية على الجسم أو الملابس.

جدير بالذكر أنه تم تركيب بوابة التعقيم الالكترونية على مدخل الشركة الرئيسى، وجارٍ تصنيع بوابات تعقيم لجميع مراكز خدمة العملاء ومقرات الشركة.

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بوابة تعقيم إلكترونية لتعقيم المترددين والعاملين بالشركة

‫كان المهندس محمد بدرى محمد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، قد اعلن أنه تم الموافقة على اعتماد مبلغ 22 مليون جنيه لتوصيل خدمة مياه الشرب للمناطق المحرومة من الخدمة بعدة مناطق، مضيفاً أنه تم حصر تلك المناطق والمتمثلة فى الامتدادات العمرانية المستجدة التى لديها موافقات تنظيمية، ولا يوجد بها خطوط مياه أو صرف صحى، وذلك فى إطار الاهتمام بتوصيل خدمات مياه الشرب لجميع المواطنين بسوهاج.‬

وأوضح المهندس محمد بدرى محمد، أنه تمت الموافقة على اعتماد 2.5 مليون جنيه لخدمة المناطق المحرومة من مياه الشرب بقرى مركز سوهاج بطول 5 كم، و 3 ملايين و475 ألف جنيه لخدمة المناطق المحرومة من مياه الشرب ببندر وقرى جهينة، و 4 ملايين جنيه لخدمة المناطق المحرومة من المياه بمركز البلينا، و مليونى جنيه لمد وتدعيم شبكة مياه الشرب بقرى مركز سوهاج بطول 10 كم، و 4 ملايين جنيه لخدمة المناطق المحرومة من مياه الشرب بقرى ومدينة المنشأة، و 3 ملايين جنيه لخدمة المناطق المحرومة من مياه الشرب بطهطا، ومليون جنيه لخدمة المناطق المحرومة من مياه الشرب بأولاد حمزة ومركز العسيرات، ومليونى جنيه لخدمة المناطق المحرومة من مياه الشرب بساقلتة.‬