شكرا لقرائتكم خبر عن فنادق ومطاعم ومدرسة متطورة.. أبرز نتائج لقاء العصار ومحافظ الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، لبحث ومتابعة المستجدات المتعلقة بعدد من موضوعات التعاون بين الجانبين، وجاء ذلك بمقر ديوان عام الوزارة.

أوضح "العصار" أنه تم خلال اللقاء مناقشة الموقف التنفيذى للتعاون القائم بين الطرفين لرفع كفاءة مصنع تدوير المخلفات بدفرة وإنشاء خط جديد بمصنع تدوير المخلفات بالمحلة الكبرى، كما تم بحث إمكانية توريد عدد (8) عربات "ماز" من خلال شركة حلوان للآلات والمعدات (مصنع 999 الحربي) للاستعانة بها فى منظومة النظافة بالمحافظة ودعم الصناعة الوطنية، مؤكداً أن التعاون المشترك فى هذا المجال يأتى فى إطار إيمان الجانبين بأهمية تضافر وتكامل جهود كافة الجهات المعنية بإيجاد حلول مستدامة لمشكلة القمامة والتخلص الآمن منها، بما يساعد فى تحسين مستوى النظافة بمحافظة الغربية وتحقيق رضا المواطنين عن مستوى النظافة فى شوارع المحافظة.

وعلى صعيد آخر، تم الاتفاق على مشروعات عديدة للتطوير الحضارى للمحافظة من خلال إنشاء مدارس جديدة بالتعاون مع شركة الإنتاج الحربى للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة من أجل خدمة تعليمية أفضل، وكذلك ميكنة ديوان عام المحافظة للوصول إلى رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة، وتم أيضاً المناقشة حول استثمار بعض أراضى المحافظة لصالح تنفيذ مشروعات استثمارية وتنموية مثل (إنشاء فنادق ومجمع مطاعم وحدائق).

Advertisements

ومن جانبه، أشار "رحمى" إلى أهمية عنصر الوقت فيما يخص معالجة مشكلة القمامة وأهمية تدوير المخلفات، خاصة بالتزامن مع الإجراءات التى تقوم بها الدولة للحفاظ على صحة المواطنين ومنع انتشار فيروس "كوفيد 19" المعروف عالمياً بفيروس كورونا المستجد، مؤكداً على حرص المحافظة على التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لوضع حلول سريعة ومستدامة لمشكلة النظافة والدخول فى مشروعات مستقبلية مثل مشروعات المدارس واستثمار الأراضى ومحطة إنتاج البيض، موضحاً أن المحافظة تستهدف تطوير محافظة الغربية بشكل حضارى والخروج إلى مستوى خدمة أعلى للمواطنين وأيضاً خلق فرص عمل جديدة.

وأضاف "رحمى" أن التعاون مع "الإنتاج الحربى" يأتى فى إطار خطة المحافظة لإدارة وتنفيذ المشروعات التى تساعد على تطوير البنية التحتية ووضع الاستراتيجيات والسياسات والخطط اللازمة لتطوير وتحسين منظومة العمل لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يعود بالنفع على المواطنين بالمحافظة.

وفى نهاية اللقاء تم الاتفاق على استمرار متابعة تنفيذ موضوعات التعاون التى تم مناقشتها وفقاً للجدول الزمنى الخاص بكل موضوع على حدا، وذلك لسرعة الانتهاء من المشروعات المشتركة فى التوقيتات المحددة لتسليمها.