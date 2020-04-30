شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يناقش خطة الوزارة لتأهيل الترع والبرنامج الزمنى المقرر للتنفيذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، مع الدكتور رجب عبد العظيم، الوكيل الدائم للوزارة والمهندس عبد اللطيف خالد رئيس مصلحة الرى والمهندس طارق عواد رئيس قطاع الرى، لبحث محددات تنفيذ خطة الوزارة لتأهيل الترع والبرنامج الزمنى المقرر للتنفيذ، بعد تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية .

وأوضح الدكتور عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، أن تبطين الترع من المشروعات التى تحتاج إلى عمالة كثيفة وهو ما يحقق أهداف الدولة فى القضاء على البطالة، مضيفا أنّ من فوائد التأهيل بالتبطين لتلك الترع، ضمان وصول المياه لنهايات الترع فى أسرع وقت، وضمان عدالة توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية، وتقليل تكاليف الصيانة، وجار الانتهاء من الترتيب والدراسات المطلوبة للبدء فى التنفيذ.

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يشار إلى أن وزارة الموارد المائية والرى كانت تعمل على تنفيذ أعمال تأهيل وتطوير وصيانة للترع خلال الأعوام القادمة وخصوصا فى محافظات الصعيد وتستهدف البدء بأعمال التأهيل لحوالى 650 كيلو متر طولى خلال العام المالى القادم 2020-2021 بمحافظات بنى سويف وأسوان، ويتم تنفيذ العديد من المشروعات لرفع كفاءة شبكة المجارى المائية والحفاظ على المنشئات والمرافق المائية والأعمال الصناعية وحماية شبكة الترع لتمكينها من استيعاب وإمرار التصرفات المائية اللازمة لرى الزراعات وضمان وصول المياه إلى النهايات وتلبية احتياجات مختلف القطاعات بالمحافظات.

وأوضح المهندس عبد اللطيف خالد رئيس مصلحة الرى، أنه يتم حاليا حصر كامل للقطاعات المتعبة التى تحتاج إلى تأهيل لتوقيعها على خرائط وتجهيز العقود الخاصة بها فى أقرب وقت بعد تكليفات وزير الرى مع مراعاة وضع الزمام التصميمى والزمام الفعلى لكل ترعة عند الاختيار طبقا للأولويات .

وأضاف خالد أنه من فوائد التأهيل بالتبطين لتلك الترع هى ضمان وصول المياه للنهايات فى اسرع وقت لضمان عدالة توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية وأيضا تقليل تكاليف الصيانة وجارى الانتهاء من الترتيبت والدراسات المطلوبة للبدء فى التنفيذ.

