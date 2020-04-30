شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يتابع آخر المستجدات فى المركز الثقافى الأفريقى بأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، مع الدكتور أيمن السيد، رئيس قطاع شئون الرصد والاتصالات والمعلومات بالوزارة، بشأن متابعة أعمال وأنشطة القطاع الحالية والخطة المستقبلية، وكذا عرض آخر المستجدات فى نطاق المركز الثقافى الأفريقى بأسوان.

أوضح السيد، أنه تم الانتهاء من أعمال إنارة مختلف جوانب المسرح المكشوف كأحد مكونات المركز الثقافى الأفريقى بأسوان ليصبح إضافة حضارية وثقافية وفنيه لوزارة الموارد المائية والرى بجهود أبناء الوزارة من الاستشاريين والمهندسين والفنيين، مشيرا إلى أن المسرح يتسع لـ2500 فرد ويطل على خزان أسوان للتمتع بالمظهر الجمالى للخزان ونهر النيل، الذى تم تجهيزه بأعمال إنارة ديكورية فنية على أعلى معايير تصميمية تضيف لمسة جمالية لزوار المركز ومحافظة أسوان.

أشارت الوزارة، إلى أنها قامت باستغلال المساحات المتاحة بالدور الأول لمتحف النيل بأسوان والتى تبلغ مساحته ما يزيد عن 800 متر مربع لإنشاء المركز الثقافى الأفريقي، وتم تنفيذ لوحات عرض لجميع الدول الأفريقية، ليكون المركز منارةً وشعاعاً ومزاراً عالمياً على أرض مصر يعبر عن ثقافات الدول الأفريقية، بالإضافة تدشين مكتبة ملحقة بالمركز تتضمن أهم الكتب عن الدول الإفريقية.

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كما تم تطوير أساليب العرض التفاعلى للمركز الثقافى الأفريقى طبقاً لأحدث تكنولوجيات العرض، لتشمل على أساليب مختلفة للعرض المرئي، و تزويدها ببرامج تفاعلية لزيادة المعرفة والوعى عن ثقافات وعادات وتقاليد شعوب الدول الأفريقية، وأيضا أعمال الكهرباء والإنارة .

كما تم تطوير أساليب العرض التفاعلى للمركز الثقافى الأفريقى طبقاً لأحدث تكنولوجيات العرض، لتشمل على أساليب مختلفة للعرض المرئي، وتزويدها ببرامج تفاعلية لزيادة المعرفة والوعى عن ثقافات وعادات وتقاليد شعوب الدول الأفريقية.