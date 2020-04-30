شكرا لقرائتكم خبر عن نشر قرار رئيس الوزراء بضم مساعد وزير الخارجية لـ"استرداد الأموال من الخارج" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بانضمام السفيرة هويدا عصام عبد الرحمن مساعد وزير الخارجية للشئون القانونية الدولية والمعاهدات، لعضوية اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات فى الخارج . كما نشرت الجريد قرار رئيس الوزراء باعتبارمشروع إقامة محطة معالجة الصرف الصحى بقرية شكشوك بالفيوم ومشروع والطريقربع الدائرى حول مدينة أبشواي بالفيوم ومشروع محطة رفع الصرف الصحى بشطورة بسرهاج ومشروع تطوير وتوسعه الطريق الدائرىمن الأوتوستراد للمريوطية بالقاهرة والجيزة من أعمال المنفعة العامة . Advertisements

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