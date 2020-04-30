شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تعلن الجدول الزمنى لتقديم الرسائل البحثية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، الجدول الزمنى لامتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب فرق النقل من حيث مواعيد تقديم الرسائل البحثية والمشروع البحثى للجامعة ومن المقرر أن تستقبل الجامعة الأبحاث من 31 مايو وحتى 21 يونيه المقبل.

وأضاف الدكتور ماجد نجم فى تصريح خاص لـ" الخليج 365 " أنه مع بداية الأسبوع المقبل سيتم إعلان آليات امتحانات فرق النقل من حيث تطبيق قواعد الكنترول على طلاب فرق النقل وما يتعلق بدرجات الرأفة للمواد الدراسية بالفصل الدراسى الأول .

وتابع رئيس جامعة حلوان ، أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من عمليات تصحيح الرسائل البحثية فى 7 يوليو تمهيدا لإعلان النتائج لطلاب فرق النقل مع فتح باب التظمات للراسبين فى الرسائل البحثية خاصة وأن نتائج والمشروع البحثى نجاح ورسوب وليس درجات .

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وأشار الدكتور ماجد نجم إلى أنه سيتم العمل على منح الطلاب الراسبين فرصة ثانية مع تشكيل لجنة ثلاثية تضم المقيمين السابقين بالإضافة إلى رئيس القسم لإعادة تصحيح المشروع البحثى للراسبين وذلك بهدف ضمان الحيادية .

وكان الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان ، قال إن جامعة حلوان تضم 23 كلية ومعهدا، موضحا أنه تم حسم طريقة إجراء امتحانات الفصل الدراسى الثانى لفرق النقل على مستوى أغلب الكليات حيث تقرر إجراءها من خلال تقديم الرسائل البحثية وليس الاختبار الإلكترونى بدائل الامتحانات وفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات.

وأضاف الدكتور ماجد نجم في تصريح خاص لـ" الخليج 365" أن مجلس الجامعة قرر إمكانية إشراك أكثر من طالب في البحث، حيث يمكن تقديم البحث فردى، أو إعداده من خلال فريق بحثى يضم من 3 لـ 5 طلاب على مستوى كل مادة، بحيث يكون العدد محدود مع إتاحة أن يساعد كل طالب زملائه.