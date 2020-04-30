غلق وتشميع مخبز يستخدم مياه مخلوطة بالصرف في تخمير العجين بالبحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدكو، بالاشتراك مع إدارة التموين حملة على مخابز المدينة أسفرت عن ضبط مخبز غير مرخص يستخدم مياه الصرف، ومخبزين بلديين مخالفين.

وضبطت الحملة مخبزا بدون ترخيص، تبين استخدامه مياه مختلط بها صرف صحي في التصنيع وغمر المخم.ر وجرى غلق وتشميع المخمرات والفرن المستخدم للتصنيع، واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرر المحضر اللازم.

كما ضبطت مخبزا بلديا لعدم التزامه بمواعيد التشغيل وتصرفه في ٥ شكائر دقيق مدعم، ومخبزا ثانيا لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار ٢٠ جرام للرغيف الواحد.