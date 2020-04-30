محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:
نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدكو، بالاشتراك مع إدارة التموين حملة على مخابز المدينة أسفرت عن ضبط مخبز غير مرخص يستخدم مياه الصرف، ومخبزين بلديين مخالفين.
وضبطت الحملة مخبزا بدون ترخيص، تبين استخدامه مياه مختلط بها صرف صحي في التصنيع وغمر المخم.ر وجرى غلق وتشميع المخمرات والفرن المستخدم للتصنيع، واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرر المحضر اللازم.
كما ضبطت مخبزا بلديا لعدم التزامه بمواعيد التشغيل وتصرفه في ٥ شكائر دقيق مدعم، ومخبزا ثانيا لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار ٢٠ جرام للرغيف الواحد.
كانت هذه تفاصيل خبر غلق وتشميع مخبز يستخدم مياه مخلوطة بالصرف في تخمير العجين بالبحيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.