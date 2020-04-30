اليوم.. رحلة استثنائية تغادر القاهرة لإعادة المصريين العالقين بإثيوبيا وكينيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

تغادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، رحلة استثنائية تابعة لشركة "إير كايرو"، متجهة إلى مطاري أديس أبابا ونيروبي، لإعادة المصريين العالقين هناك، نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد وتعليق الرحلات الجوية كإجراء احترازي لمواجهة الفيروس ومنع انتشاره عبر المسافرين.

ومن المقرر وصول الرحلة إلى مطار مرسى علم الدولي بعد إقلاعها بالركاب المصريين في إثيوبيا وكينيا، على أن يتم وضع جميع الركاب العائدين بالحجر الصحي في أحد الفنادق المخصصة هناك لمدة 14 يومًا، وذلك تنفيذا لقرار وزارة الصحة حيال جميع الركاب المصريين العالقين بدول الخارج، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وتسير وزارة الطيران المدني، نحو 22 رحلة طيران استثنائية لعودة المصريين العالقين بالخارج حتى مايو المقبل بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية، في ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية، منذ منتصف مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد.

كانت سلطة الطيران المدني، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية.