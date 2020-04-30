محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:
تقدم الهيئة المصرية العامة للكتاب، مفاجأة من العيار الثقيل لكل عشاق الأدب والروايات، غدًا الجمعة في تمام الساعة 9:30 مساء.
وتعرض الهيئة على قناة وزارة الثقافة اللقاء الحصري النادر للأديب العالمي الراحل نجيب محفوظ، الذي حصد جائزة نوبل عام 1988 في مناظرة مع الأديب الفرنسي كلود سيمون، والذي حصد جائزة نوبل عام 1985، وذلك لأول مرة حصرياً على اليوتيوب.
ويمكن الوصول إلى القناة من خلال الرابط التالي
https://www.youtube.com/user/GeboChannel
كانت هذه تفاصيل خبر غداً.. عرض مناظرة نادرة لنجيب محفوظ مع الأديب الفرنسي كلود سيمون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.