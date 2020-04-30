مقترح برلماني لحماية عمال النظافة من الإصابة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تقدمت الدكتورة مي البطران، عضو مجلس النواب، باقتراح للدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، موجه إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بشأن ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية عمال النظافة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، وذلك من خلال تزويدهم بالأدوات اللازمة للوقاية من العدوى أثناء العمل بالشوراع من قفازات وكمامات ومعقمات.

وأشارت مي البطران، في بيان، اليوم الخميس، إلى أن هذه الإجراءات أوصت بها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية وفي إطار الإجراءات الاحترازية للدولة من أجل مكافحة خطر الإصابة والعدوى بفيروس كورونا بين المواطنين.

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وأوضحت أن عمال النظافة هم الأكثر عُرضة للاصابة والعدوى بفيروس كورونا، نتيجة عملهم في الشارع والاختلاط بالقمامة والرذاذ والمواد الكيميائية.

وأكدت عضو مجلس النواب، ضرورة تزويدهم بالأدوات اللازمة للوقاية من العدوى أثناء العمل بالشوراع من (قفازات – كمامات – مُعقمات ومُطهرات)، بالإضافة إلى توعيتهم بالإرشادات والنصائح الصادرة من قبل منظمة الصحة العالمية لعمال النظافة خلال ممارستهم عملهم وفي بيوتهم ومع أسرهم.

وطالبت بوضع خطة للتخلص الآمن من النفايات والمخلفات الطبية المستخدمة للوقاية فيروس كورونا المستجد، حيث قد يتسبب عدم التخلص الآمن من هذه النفايات في كارثة صحية أكبر من خلال نشر الفيروس عبر هذه المخلفات، فضلا عن تدشين حملة إعلامية لتوعية الناس بكيفية التخلص من النفايات المستخدمة بطريقه آمنة.