أخبار مصر | سفرة سابع يوم رمضان.. كبدة إسكندارني ومكرونة صلصة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 10:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر سفرة سابع يوم رمضان.. كبدة إسكندارني ومكرونة صلصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سفرة اليوم السابع من شهر رمضان الكريم، كبدة إسكندراني ومكرونه بصلصة وسلطة طحينة وعصير البرتقال، المكونات وطريقة التحضير.

هنقدم في سفرة سابع يوم رمضان طريقة عمل كبدة اسكندراني ومكرونه صلصة وطحينه وعصير البرتقال.. بوصفات سهلة وبمقادير بسيطة.

تحضير كبدة الاسكندراني:



كيلو كبدة مقطعة شرائح

ثوم مفروم

عصير الليمون

زيت الذرة

معلقتين خل أبيض

ملح حسب الرغبة

فلفل أسود حسب الرغبة

الكمون حسب الرغبة

الشطة: حسب الرغبة

فلفل أخضر حار: 2 قرن (مقطع شرائح). كيلو كبدة مقطعة شرائحثوم مفرومعصير الليمونزيت الذرةمعلقتين خل أبيضملح حسب الرغبةفلفل أسود حسب الرغبةالكمون حسب الرغبةالشطة: حسب الرغبةفلفل أخضر حار: 2 قرن (مقطع شرائح). تحضير كبدة اسكندراني:



نقوم بتتبيل الكبدة بالثوم والليمون والخل والتوابل، وتترك لمدة تصل الي 15 دقيقة ثم نقوم بتحمير الكبدة على نار عالية في نصف كوب الزيت وإضافة الفلفل الحار ومكونات (الكمون، فلفل أسود، الشطة، ملح) حسب الرغبة لمده 10 دقائق، وترفع من على النار وتقدم ساخنة. نقوم بتتبيل الكبدة بالثوم والليمون والخل والتوابل، وتترك لمدة تصل الي 15 دقيقة ثم نقوم بتحمير الكبدة على نار عالية في نصف كوب الزيت وإضافة الفلفل الحار ومكونات (الكمون، فلفل أسود، الشطة، ملح) حسب الرغبة لمده 10 دقائق، وترفع من على النار وتقدم ساخنة. تحضير مكرونة بصلصة:



كيلو مكرونة.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة فلفل.

ملعقة صغيرة كمون.

صلصة طماطم.

مياه مغلية.

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تحضير مكرونه بصلصة:



اسلقي المكرونة في المياه المغلية، وضعي فيها البهارات وملعقة كبيرة من الزيت، ثم قومي بوضع الصلصة على النار حتى تتسبك، ثم ضيفي المكرونة في الصلصة واتركيها لمدة دقيقتين على النار، ثم قدميها ساخنة. اسلقي المكرونة في المياه المغلية، وضعي فيها البهارات وملعقة كبيرة من الزيت، ثم قومي بوضع الصلصة على النار حتى تتسبك، ثم ضيفي المكرونة في الصلصة واتركيها لمدة دقيقتين على النار، ثم قدميها ساخنة. تحضير سلطة الطحينة:



5 ملاعق كبيرة طحينة

بصلة متوسطة

2 كوب ماء مغلي

كوب زبادي



تحضير سلطة الطحينة:



ضعي الطحينة والبصلة والماء المغلي في الخلاط الكهربائي، ثم اخلطيهم جيدًا، ثم أضيفي إليها الخل والزبادي والملح والفلفل الأسود ورشة من الفلفل البودر الحار. ضعي الطحينة والبصلة والماء المغلي في الخلاط الكهربائي، ثم اخلطيهم جيدًا، ثم أضيفي إليها الخل والزبادي والملح والفلفل الأسود ورشة من الفلفل البودر الحار. تحضير عصير البرتقال:



ضعي حبات البرتقال مع 2 كوب من الماء ومقدار من السكر حسب ما ترغبين في العصارة الكهربائية، وعند التقديم نضع فيه قطع الثلج.

