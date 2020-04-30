أخبار مصر | غرفة عمليات التعليم تتابع امتحانات الصف الثاني الثانوي

بدأ منذ قليل امتحان اللغة العربية للصف الثاني الثانوي، والذي يتم "اون لاين" علي التابلت.

وقالت غرفة العمليات المركزية بالوزارة فى بيان صحفي، إنها قد بدأت في استقبال الشكاوي الخاصة بالامتحان، وأن أي تسريب أو تداول للامتحان سيتم التتبع ومعاقبة المتسبب به.

وكان قد قام الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بنشر رابط تسجيل الحضور لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي.

وقال:" يتعين على الطالب تسجيل الحضور بعد الانتهاء من كل امتحان، وتسجيل أي شكوى إن وجدت. على أن يكون تسجيل الحضور في أي وقت بعد كل امتحان"

ويؤدي اليوم الخميس الموافق 30 إبريل 2020 طلاب الصف الثاني الثانوي امتحان مادة اللغة العربية، بينما يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى يوم السبت الموافق 2 مايو 2020.

وكانت قد اعلنت وزارة التربية والتعليم أن تؤدي المجموعة الأولى الامتحان في الفترة بين الساعة ٩ صباحا حتى ١٢ ظهرًا، والمجموعة الثانية في الفترة بين الساعة ١٢ ظهرًا حتى ٣ عصرًا، مع العلم أنه يمكن أداء الامتحان من جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو الشريحة، ويمكن للطالب بدء الامتحان في أي وقت خلال الفترة الزمنية المحددة للمحافظة.

الفترات الزمنية المحددة لأداء الاختبار حسب المحافظة: المجموعة الأولى - الفترة ما بين الساعة ٩ صباحا حتى ١٢ ظهرًا (القاهرة.. الجيزة.. الإسكندرية، أسيوط، كفر الشيخ، قنا، الفيوم، دمياط، الإسماعيلية، أسوان، بورسعيد، شمال سيناء، الوادي الجديد، جنوب سيناء).

المجموعة الثانية - الفترة ما بين الساعة ١٢ ظهرًا حتى ٣ عصرًا( الشرقية، الدقهلية، القليوبية، الغربية، المنوفية، البحيرة، المنيا، سوهاج، بني سويف، الأقصر، السويس، البحر الأحمر، مطروح).