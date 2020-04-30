شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. «الداخلية» تسمح بتجنس 88 مواطنًا بجنسيات أخرى (نص القرار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة الداخلية بالسماح لـ66 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية، إضافة إلى قرار السماح لـ22 مواطنًا آخرين بالتجنس بجنسيات أخرى مع احتفاظهم بالجنسية المصرية. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 5,268

تعافي 1,335

وفيات 380

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