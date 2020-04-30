شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الدفاع بتأجيل تجنيد عدد من كليات جامعة العريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الجريدة الرسمية قرار الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بتأجيل التجنيد للطلبة الملتحقين للدراسة بعدد من كليات جامعة العريش، وقراره المماثل بشأن تأجيل تجنيد الطلبة الملتحقين للدراسة بكلية الإدارة والتكنولوجيا المهنية والحاسبات بالجامعة المصرية الروسية. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 5,268

تعافي 1,335

وفيات 380

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