شكرا لقرائتكم خبر عن «القومي للإعاقة» يقدم بلاغًا للنائب العام بشأن «تجاوزات دراما رمضان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توجه الدكتور أشرف مرعي، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ببلاغ رسمي إلى إدارة حقوق الانسان بمكتب النائب العام، ضد ما تم إذاعته على شبكة تليفزيون «النهار» في أول أيام شهر رمضان من خلال برنامج «البروفة» الذي مثل إساءة مباشرة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال «سلوكيات وتعبيرات تسيئ لهم ولا تعبر عن ظروفهم بشكل واقعي؛ حيث قام أحد الممثلين بتجسيد شخصية شاب من ذوي الإعاقة الذهنية واستخدامه في تخويف الممثل المشارك في الحلقة».

وطالب المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة القائمين على صناعة الإعلام والمحتوى البرامجي والدرامي خلال شهر رمضان مراجعة الأعمال التي توظف الأشخاص ذوي الإعاقة في السياق الدرامي أو البرامجي، وحذف كل ما يسئ إليهم في هذه الاعمال قبل بثها أو إذاعتها، وناشد المشرف العام على المجلس كافة الجهات المجتمعية والأفراد التواصل مع المجلس على رقم 16736 أو على الصفحة الرسمية للمجلس على «فيسبوك» حال رصدهم لأية تجاوزات بحق الأشخاص ذوي الإعاقة.