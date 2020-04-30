شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 30% من ضحايا «كورونا» توفوا قبل دخول المستشفيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن 30% من إجمالى عدد الوفيات فى مصر توفوا قبل الوصول إلى المستشفيات، بالإضافة إلى أن 20% من الوفيات توفوا خلال 48 ساعة من وصولهم للمستشفيات، نظرا لتأخر حالاتهم الصحية عند الوصول، موضحة أنه من بين 22 حالة وفاة، وفقاً للتقرير اليومى مساء الثلاثاء، فإن 17 حالة توفوا قبل دخولهم المستشفيات.

وناشدت وزيرة الصحة، المواطنين فور ظهور أى أعراض مرضية سرعة التوجه إلى أقرب مستشفى صدر أو حميات لتلقى الرعاية اللازمة وحتى يتسنى للفريق الطبى تطبيق بروتوكول العلاج المحدث فور الوصول حفاظاً على حياة المواطنين، كما ناشدت بضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعى وتقليل المخالطة والالتزام بالإجراءات الوقائية، بالإضافة للإكثار من شرب السوائل فى المدة بين الإفطار والسحور، والحرص على اتباع نظام غذائى صحى مما يقوى الجهاز المناعى، وفى حال الشعور بأى أعراض يرجى الاتصال فورا بالخطين الساخنين 105 و15335 أو التواصل من خلال الواتساب أو تطبيق الموبايل الخاص بالوزارة.

وأكد الدكتور وجدى أمين، مدير عام إدارة الأمراض الصدرية بالوزارة، أنه وفقاً لوجيهات وزيرة الصحة يتم العمل الآن على خطة لزيادة الطاقة الاستيعابية لمستشفيات الحميات على مستوى الجمهورية وتجهيزها لتكون مستشفيات متكاملة للتعامل مع حالات مرضى فيروس كورونا، بداية من التقييم والفرز وحتى العزل وتقديم العلاج.

وقال إنه يوجد لدينا فى مصر 43 مستشفى صدر منتشرة فى كافة المحافظات ومجهزة بـ3400 سرير قابلة للزيادة خلال الفترة الحالية، وتم تخصيص نحو 700 سرير عزل لمرضى فيروس كورونا، و20 رعاية مركزة وجار العمل على زيادتها من حيث الطاقة الاستيعابية وأجهزة التنفس الصناعى، بحيث تكون مجهزة لاستقبال كافة الحالات الخاصة بفيروس كورونا، بالإضافة للعمل على خطة لتطوير المعامل بمستشفيات الصدر، حيث يوجد لدينا فرق فنية مدربة، سواء فى المعامل أو فنيى الأشعة وفرق مكافحة العدوى، والذين تم تدريبهم من خلال وزارة الصحة، وهو ما يجعلنا مطمئنين على الأطقم الطبية فى التعامل استخدام الطرق الوقائية.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى للوزارة، إن عدد الحالات التى تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1669 حالة، من ضمنهم الـ1304 متعافين.

وأضاف أنه تم تسجيل 260 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصى التى تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 22 حالة جديدة.

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وأوضح أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 5042 حالة، من ضمنهم 1304 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحى، و359 حالة وفاة.