شكرا لقرائتكم خبر عن مجمع البحوث الإسلامية يوضح آداب الدعاء وشروط الإجابة × 14 نقطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، عن آداب الدعاء وشروط الإجابة ، وحصرها فى 14 نقطة كالآتى: - الإخلاص في الدعاء وحضور القلب - الجزم بالدعاء - حسن الظن بالله واليقين بالإجابة - عدم التعجل في إجابة الدعاء - التواضع والتذلل مع الإلحاح في الدعاء - اختيار الأوقات الفاضلة - اختيار الأحوال الطاهرة Advertisements - افتتاح الدعاء بالحمد والثناء على الله عز وجل - الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم - الحرص على طيب الطعام والشراب - الدعاء بالخير - اختيار جوامع الدعاء - الحرص على الطاعات - تجديد التوبة

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