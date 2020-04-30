شكرا لقرائتكم خبر عن مطار مرسى علم يستقبل رحلة استثنائية تقل عالقين قادمين من جوهانسبرج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت مطار مرسى علم الدولي، صباح اليوم الخميس، رحلة استثنائية سيرتها مصر للطيران، قادمة من مدينة جوهانسبرج على متنها 75 مصريا من العالقين في جنوب أفريقيا، بسبب تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية ضمن خطة الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر مطلعة، إن معظم الركاب القادمين علي الرحلة رقم Ms840، طلاب كانوا يدرسون في جنوب أفريقيا، وتم إنهاء إجراءاتهم بالمطار وتعقيم المتعلقات الشخصية والحقائب الخاصة بهم، قبل نقلهم إلى الحجر الصحي المخصص هناك بأحد فنادق العزل لقضاء مدة 14 يوما ، وذلك تنفيذا لقرار وزارة الصحة المصرية حيال جميع الركاب المصريين العالقين بدول الخارج ، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

يذكر أن وزارة الطيران المدنى أعلنت عن تسيير نحو 22 رحلة طيران استثنائية لعودة المصريين العالقين بالخارج حتى نهاية أبريل الجاري، بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية، في ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية، منذ منتصف مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد.

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كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي ، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.