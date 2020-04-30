شكرا لقرائتكم خبر عن غالبية قراء ”الخليج 365” يؤيدون التصعيد ضد برامج المقالب لخطورتها الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام ”الخليج 365” باستطلاع أراء قرائه حول برامج المقالب فى سؤال بعنوان: هل تؤيد التصعيد ضد برامج المقالب بعد التقارير الصحية التي أقرت خطورتها؟

وجاءت النتيجة كالتالى: غالبية القراء بنسبة 76 % أجابوا بنعم معلنين تأييدهم لتصعيد إجراءات مواجهة برامج المقالب بعد التقارير التى أكدت مخاطرها الصحية.

فى حين أجاب 24% فقط من المشاركين فى بالاستطلاع بـ" لا" معلنين رفضهم للأمر.

وكان الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، إن النقابة أصدرت بيانا عاجلا، حول ما يتضمنه برنامج المقالب لمقدمه رامز جلال والذى تخطى كل حدود الرسائل الإعلامية الهادفة والضوابط المهنية والذوق العام المصرى ورسخ للعنف وإهداره للحقوق الإنسانية.

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وأهاب بالقناة العارضة للبرنامج بمراعاة مشاعر المواطنين وقدسية الشهر الكريم، مضيفًا: "سنتخذ الإجراءات القانونية المناسبة.. ويجب أن تراعى القناة الأخلاقيات والذوق العام وشهر رمضان الكريم".

وفى هذا الصدد، قال الدكتور خالد عبد الجليل، رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، إن برنامج رامز جلال خارج عن القيم والأخلاقيات ومليء بالعنف والسادية، مشيرًا إلى أنه تم تحرير محضر ضد القناة بشأن البرنامج.