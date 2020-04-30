أخبار مصر | الأرصاد تكشف عن تفاصيل طقس سابع أيام رمضان.. مائل للحرارة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 08:28 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأرصاد تكشف عن تفاصيل طقس سابع أيام رمضان.. مائل للحرارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت الأرصاد الجوية بيانا تفصيليا بشأن حالة الطقس اليوم الخميس ودرجات الحرارة المتوقعة في معظم محافظات الجمهورية.

وحذرت الأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم حيث تنشط الرياح على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وأشارت إلى أن حالة الطقس تشهد اعتدالا في ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ويسود السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، طقس لطيف، مع توقعات بوجود شبورة مائية على الطرق السريعة في الصباح الباكر.

وأكدت الأرصاد الجوية أن الطقس يميل للحرارة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد.

وقالت الأرصاد الجوية إن الطقس يشهد برودة في الليل على معظم الأنحاء، ويكون لطيف على جنوب الصعيد. كما يتوقع الخبراء شبورة مائية صباحًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

أما بالنسبة لحالة الحبر، فتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية غربية، بينما تكون حالة البحر الأحمر من معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:

درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 16 والعظمى 29

درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 16 والعظمى 28

درجات الحرارة في طنطا الصغرى 15 والعظمى 28

درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 15 والعظمى 26

درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 15 والعظمى 24

درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 16 والعظمى 24

درجات الحرارة في مطروح الصغرى 15 والعظمى 22

درجات الحرارة في السلوم الصغرى 14 والعظمى 23

درجات الحرارة في سيوة الصغرى 13 والعظمى 31

درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 16 والعظمى 23

درجات الحرارة في دمياط الصغرى 15 والعظمى 23

درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 15 والعظمى 28

درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 15 والعظمى 29

درجات الحرارة في السويس الصغرى 16 والعظمى 29

درجات الحرارة في العريش الصغرى 15 والعظمى 23

درجات الحرارة في رفح الصغرى 14 والعظمى 22

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درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 15 والعظمى 27

درجات الحرارة في نخل الصغرى 10 والعظمى 26

درجات الحرارة في نويبع الصغرى 21 والعظمى 29

درجات الحرارة في طابا الصغرى 17 والعظمى 26

درجات الحرارة في كاترين الصغرى 10 والعظمى 23

درجات الحرارة في الطور الصغرى 19 والعظمى 26

درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 21 والعظمى 31

درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 20 والعظمى 30

درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 20 والعظمى 31

درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 16 والعظمى 30

درجات الحرارة في بني سويف الصغرى 17 والعظمى 30

درجات الحرارة في المنيا الصغرى 17 والعظمى 31

درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 18 والعظمى 31

درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 18 والعظمى 32

درجات الحرارة في قنا الصغرى 19 والعظمى 33

درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 20 والعظمى 33

درجات الحرارة في أسوان الصغرى 21 والعظمى 34

درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 22 والعظمى 33

درجات الحرارة في الوادي الجديد الصغرى 22 والعظمى 32

درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 19 والعظمى 32

درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 21 والعظمى 31

درجات الحرارة في حلايب الصغرى 21 والعظمى 29

درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 22 والعظمى 29