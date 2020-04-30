شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق امتحانات «التابلت» من المنزل.. وشكاوى من صعوبة «عربي أولى ثانوي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى طلاب الصف الأول الثانوى، امتحان اللغة العربية، فى أول أيام امتحانات نهاية العام الدراسى، إلكترونيا بواسطة أجهزة التابلت من المنزل. وتداولت صفحات الغش الإلكترونى على مواقع التواصل الاجتماعى، صورًا لعدد من أسئلة الامتحان، فيما شكلت وزارة التربية والتعليم، غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير الامتحان وحل أى مشكلات قد تطرأ سواء تقنية أو بشرية.

وشكى الطلاب من صعوبة الأسئلة، وأن الامتحان جاء طويلا وصعبا وفوق مستوى الطالب المتوسط، ولا يناسب ظروف الدراسة التى تم اختصارها نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكدت غرفة عمليات التعليم، أن منصة الامتحان تعمل بكفاءة عالية أثناء سير امتحان مادة اللغة العربية، ولم يتم رصد أى شكاوى، والأمور تسير على ما يرام. وقالت الوزارة، إنه يمكن لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى، أداء الامتحانات الإلكترونية، من جهاز التابلت أو أى جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق واى فاى أو الشريحة.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن للطالب بدء الامتحان فى أى وقت خلال الفترة الزمنية المحددة للمحافظة، ويحتسب وقت الامتحان للطالب من لحظة فتح الامتحان إلكترونيا وحتى انتهاء الوقت المخصص للمادة.

وأوضح الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، أن أى طالب بالصفين الأول والثانى الثانوى، سيمتنع عن دخول الامتحانات الإلكترونية أو لم يجتزها، سيكون له امتحان دور ثان قبل بدء العام الدراسى الجديد، محذرًا من أى محاولات للغش الجماعى، مؤكدا أن حالات الغش الجماعى والإجابات المتطابقة ستنال عقابا شديدا. وأضاف أن الفترات الزمنية المحددة للدخول على منصة الامتحان لكل محافظة، هى الفترة المتاح أثنائها الدخول على الامتحان، ويبدأ زمن الامتحان منذ بدء الدخول.

وأشار إلى أن إجمالى عدد الطلاب الذين يخوضون هذه الامتحانات الإلكترونية بالصفين الأول والثانى الثانوى يصل لمليون و200 ألف طالب على مستوى الجمهورية.

وأعلن شوقى الإرشادات النهائية لطلال الصفين الأول والثانى الثانوى، وتضمنت الإرشادات أنه يمكن للطلاب الدخول على الامتحان من جهاز التابلت أو أى جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواى فاى أو أى شريحة من أى مقدم خدمة من شركات المحمول، ويجب التأكد من الحصول على الرقم التعريفى من موقع https://studea.emis.gov.eg ثم الدخول على موقع الوزارة للحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور وأكواد الجلسة لكل مادة لاستخدامها فى الدخول على الامتحان من موقع https://thaneduone.emis.gov.eg وضرورة التأكد من الوصول لمنصة الاختبارات التجريبية قبل بدء الامتحان بوقت كاف.

وأكد أن المدة الزمنية الموضحة لكل محافظة هى إطار زمنى يمكن للطالب أن يبدأ الامتحان فى أى وقت خلاله، ويتم احتساب وقت الامتحان منذ وقت البدء، وفى حالة انقطاع الامتحان لأى سبب، يتم حفظ الإجابات واسترجاعها عند الدخول مجدداً.

ولفت «شوقى» إلى أنه لاحظ على الصفحة الرسمية للوزارة عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» تحاور بعض الطلاب حول كيفية الغش فى الامتحانات الإلكترونية فى رمضان، مردفًا: «من المهم أن نقول إن عقد الامتحانات الإلكترونية تتم فى المنزل وبلا رقابة، ويفترض أن يكون الطالب حريصا على أن يتعلم، وأن يستفيد من كل الفرص لصقل مهاراته والتدريب الحقيقى على نوعية الأسئلة الجديدة، ومن يختار أن يكتب اسمه على إجابات ليست إجاباته، وأن يرتضى نجاحًا ليس من حقه، ومن يضيع فرص التعلم وفرصة أن يعلم مستواه الحقيقى فهذا قراره وهو الخاسر الأول والأكبر فى نفس الوقت».

وتابع: «نقدم أقصى ما نستطيع فى هذه الظروف لمساعدة من هو جاد فى رحلة التعلم، ولكن على البعض أن يتفكر لماذا نهدر فرص التعلم، ونلجأ لمساعدة الآخرين، ولماذا يفرح البعض بما لم يستحقه ويحققه بالعلم والعمل والمنافسة الشريفة».

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وفى المحافظات أدى طلاب الصف الأول الثانوى فى المحافظات، الأربعاء، امتحان نهاية العام فى مادة اللغة العربية، إلكترونيًا من المنزل باستخدام التابلت.

ففى الإسكندرية، قال مصدر بمديرية التربية والتعليم، إنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية داخل ديوان المديرية، و8 غرف فرعية بالإدارات التعليمية المختلفة، لتسهيل وتذليل أى عقبات تطرأ أمام الطلاب أثناء عقد الامتحانات فى المنزل، مشيرًا إلى أنه يتم إعداد تقرير يومى بسير منظومة الامتحانات بكل مدرسة وإدارة تعليمية، مشيرا إلى أن غرف العمليات لم تتلق أى شكاوى من الطلاب.

وفى دمياط، أوضحت المحافظ الدكتورة منال ميخائيل عوض أنها تواصلت مع عادل عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، للاطمئنان على سير عملية امتحانات الفصل الدراسى الثانى للصف الأول الثانوى.

وأفاد وكيل الوزارة بانتظام عملية الامتحانات، كما أنه لم تتلق غرفة العمليات بالمديرية أى شكاوى من الطلاب.

وفى شمال سيناء، قال عبدالعزيز عطية حسانين، وكيل الوزارة، إنه تم تخصيص فريق لتقديم الدعم الفنى والرد على أى استفسارات أو شكاوى تواجه الطلاب خلال أداء الامتحانات، حيث يضم الفريق 18 شخصًا من أخصائى التطوير التكنولوجى بالمديرية والإدارات التعليمية التابعة.