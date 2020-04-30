شكرا لقرائتكم خبر عن «نعمل في صمت وبنفوس راضية».. العمال والفنيون جنود مجهولون في مستشفيات العزل (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في ساحة الحرب على فيروس كورونا، يعمل فنيو صيانة الأجهزة الطبية وعمال النظافة والمغسلة في مستشفيات العزل مثل الجنود، باعتبارهم الأكثر قربا على خط المواجهة الأول مع الوباء، بجوار الأطباء وطواقم التمريض، غير عابئين بأرواحهم في مقابل إنقاذ المرضى وإعادتهم إلى الحياة.

ففى مستشفيات العزل بالإسكندرية، مثل العجمى المركزى أو المدينة الشبابية في أبى قير، يصطف عمال النظافة والمغسلة للتعامل مع مصابى مرض «كوفيد 19» قبل الطاقم الطبى، فيما لا تقل أهمية دور فنيي صيانة الأجهزة الطبية عن أي دور آخر داخل مستشفيات العزل.

عبير محمد كمال، فنى صيانة أجهزة طبية بمستشفى العجمى، قالت لـ«المصرى اليوم» إنه رغم تسلمها العمل منذ 5 سنوات فقط، فإنها وزميلتها آية جاد مسؤولتان عن صيانة جميع الأجهزة الطبية بالمستشفى مثل المونيتور الذي يراقب دقات قلب المريض، وأجهزة التنفس الصناعى والحضانات وسرنج بامب.

فنيو الصيانة الطبية وعمال المغسلة والنظافة جنود مجهولين لمواجهة كورونا بمستشفيات عزل فى الإسكندرية

وأوضحت «عبير» أنها لم تر أسرتها منذ 7 مارس الماضى، أي منذ أكثر من 50 يوما، وتمارس دوراً لا يقل أهمية عن دور الطاقم الطبى في المستشفى، مضيفة: «كانت مهمتنا التعامل مع الأجهزة الطبية الواردة إلى المستشفى، بعد هدمه وإعادة إنشائه من جديد، حيث تم توريد بعض الأجهزة من وزارة الصحة».

تابعت: «بعد تحويل المستشفى إلى حجر صحى، أصبح دورنا أهم وأكبر كفنيتى صيانة أجهزة طبية، خاصة أن المستشفى يضم أجهزة تنفس صناعى وماكينات غسيل كلوى، ما يتطلب جهدا غير عادى في التعامل مع الأجهزة وتجهيزها للمرضى، وتصليح أي أعطال مفاجئة قد تطرأ عليها حفاظاً على أرواح المصابين».

وشددت عبير على أن فنيي الصيانة الطبية يعتبرون أنفسهم على خط المواجهة الأول مع المرضى، معقبة: «تخيل أن مندوب شركة أجهزة طبية رفض تركيب الجهاز خشية إصابته بالفيروس! ما جعلنى أتولى المهمة دون تردد، حيث تم تركيب الجهاز وعمل المعايير الخاصة به لاستخدامه».

فنيو الصيانة الطبية وعمال المغسلة والنظافة جنود مجهولين لمواجهة كورونا بمستشفيات عزل فى الإسكندرية

وأكدت «عبير»: «أنا وزميلتى، كفنيتى تجهيزات طبية، نحن الاثنتان فقط مسؤولتان عن أجهزة المستشفى بالكامل، فضلاً عن تجهيز جلسات البث الخاصة بجهاز الفيديو كونفرانس».

وقالت شيماء عبدالعزيز، مشرفة عمال نظافة ومغسلة في مستشفى العجمى المركزى، إن عمال المغسلة والنظافة دورهم لا يقل عن دور الأطباء والتمريض، بل قد يتجاوز هذه الأدوار، لاسيما أن عمال المغسلة يتعاملون مباشرة مع المرضى فور وصولهم وطوال فترة وجودهم في المستشفى، بالإضافة إلى غسل ملابسهم، وهو ما لا يفعله سوى عمال المغسلة فقط.

أضافت شيماء لـ«المصرى اليوم» أن العمال يقومون بتشغيل 4 غسالات كبيرة و2 مجفف للملابس: «نغسل لكل قسم في المستشفى يومياً حوالى 56 ملاية و56 كبرتاية وحوالى 130 مخدة»، فضلا عن قيام العمال بتلبية احتياجات المرضى من النظافة وغيرها، حيث يتم دخول العمال إلى غرف المرضى 3 و4 مرات يوميا، والاحتكاك المباشر معهم، ما يعرض حياتهم للخطر، ويتطلب الالتزام الكامل بضوابط الوقاية.

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فنيو الصيانة الطبية وعمال المغسلة والنظافة جنود مجهولين لمواجهة كورونا بمستشفيات عزل فى الإسكندرية

وفى مستشفى الحجر الصحى بمعسكرات المدينة الشبابية في أبوقير، قال على أحمد إبراهيم، فنى كهرباء، إن دوره لا يقل أبداً عن دور الطاقم الطبى والتمريض في مكافحة الفيروس، والعمل على شفاء المرضى وتعافيهم، لكن لا أحد ينظر إليهم، باعتبارهم جنودا منسيين.

وأوضح محمد بدر حسن، مسؤول عمال في مستشفى الحجر الصحى بأبوقير، أن أكثر فئة تتعرض حياتها للخطر والإصابة بالفيروس المميت هم عمال النظافة، الذين لديهم القدرة على العطاء دون مقابل أو بمقابل زهيد للغاية.

وقال: «نعمل في صمت، ونؤدى دورنا بنفوس راضية». وأكد عبده إبراهيم عبده، عامل نظافة: «ننتظر العون من الله، ونؤدى عملنا بمسؤولية وأمانة».

فنيو الصيانة الطبية وعمال المغسلة والنظافة جنود مجهولين لمواجهة كورونا بمستشفيات عزل فى الإسكندرية

فنيو الصيانة الطبية وعمال المغسلة والنظافة جنود مجهولين لمواجهة كورونا بمستشفيات عزل فى الإسكندرية

فنيو الصيانة الطبية وعمال المغسلة والنظافة جنود مجهولين لمواجهة كورونا بمستشفيات عزل فى الإسكندرية

فنيو الصيانة الطبية وعمال المغسلة والنظافة جنود مجهولين لمواجهة كورونا بمستشفيات عزل فى الإسكندرية

فنيو الصيانة الطبية وعمال المغسلة والنظافة جنود مجهولين لمواجهة كورونا بمستشفيات عزل فى الإسكندرية