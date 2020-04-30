«الثقافي الكوري» يبث حفلات موسيقية افتراضية عبر قناته على «يوتيوب»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يبث المركز الثقافي الكوري مجموعة من الحفلات الموسيقية الافتراضية تحت عنوان «موسيقى كلاسيكية بأنامل شابة» ابتداء من الخميس من الرابعة عصراً وحتى الخامسة، وذلك عبر تقنية البث المباشر على صفحته بـ«يوتيوب».
وتنظم الحفلات بالتعاون مع جامعة كوريا الوطنية للفنون وهي جامعة الفنون الوطنية الوحيدة في كوريا الجنوبية، وتضم العديد من التخصصات في مجالات الموسيقى والدراما والسينما والتليفزيون والوسائط المتعددة والرقص والفنون البصرية والفنون التقليدية الكورية.
ويقول يانج سانجن، مدير المركز الثقافي الكوري، إن الحفلات تهدف إلى إعطاء دفعة من الأمل وإشاعة أجواء التفاؤل في ظل أزمة فيروس كورونا، والترفيه عن المشاهدين الملتزمين بالحجر الصحي المنزلي، مؤكدًا حرص المركز على التواصل مع محبي الثقافة الكورية في مصر.
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